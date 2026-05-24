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24.05.2026 10:06:00

Prediction: It's Only a Matter of Time Before President Donald Trump and Fed Chair Kevin Warsh Are Butting Heads -- and Wall Street May Be the Big Loser

This has been a history-filled year. We've watched the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) rally to all-time highs, and just witnessed only the 17th changing of the guard at America's foremost financial institution, the Federal Reserve.May 15 marked the final day of Jerome Powell's second term as Fed chair and cleared the way for President Donald Trump's nominee, Kevin Warsh, to become only the 17th head of the Fed since the central bank's creation in 1913. As Trump's hand-picked successor to Powell, there's an expectation that the president and Warsh won't be publicly feuding in the same manner that we witnessed since early 2025 between Powell and Trump. But economic dynamics and the new Fed chair's monetary policy ideology look to have Warsh and Trump on a similar collision course, with Wall Street potentially taking the brunt of the punishment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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