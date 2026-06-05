Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

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05.06.2026 02:05:00

Prediction: Joby Aviation Will Soar Over the Next 5 Years. Here's 1 Reason Why.

Like the Wright Brothers, Joby Aviation (NYSE: JOBY) has beaten every air taxi start-up to the punch. Instead of the dunes of Kitty Hawk, however, Joby's big moment happened around the skyscrapers of New York City: In late April 2026, it flew the first point-to-point electric air taxi flight from JFK Airport to Manhattan in under 10 minutes. Image source: Joby Aviation.It's hard to overstate the significance of this event, not only for Joby but also for the nascent electric vertical takeoff and landing (eVTOL) industry as a whole. For decades, the dream of widespread urban air mobility has never lived beyond the imagination; now, investors can point to something concrete and say, "Look, this actually works."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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