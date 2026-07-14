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14.07.2026 11:35:00

Prediction: Lisa Su Will Deliver Great News for Advanced Micro Devices (AMD) Investors on Aug. 4

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has become one of the world's top suppliers of graphics processing units (GPUs) for data centers, which are the primary chips used in artificial intelligence (AI) training and inference workloads.The company will release its operating results for the second quarter of 2026 (ended June 30) on Aug. 4, and if previous reports are any indication, CEO Lisa Su is likely to issue highly bullish forward sales guidance, which will be very good news for investors. Image source: Advanced Micro Devices Inc.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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