Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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21.07.2026 15:50:00

Prediction: Mark Zuckerberg Will Make an Announcement on July 29 That Sends Meta Stock Soaring

It's been a tumultuous year for Meta Platforms (NASDAQ: META) investors. Despite the company's strong underlying ad revenue and user engagement metrics, the stock has been under meaningful pressure.While the stock at one point cratered by as much as 20%, shares are now down just 2% year to date -- showing some degree of resilience as capital continues rotating toward companies that are viewed as clearer artificial intelligence (AI) infrastructure winners. With its next earnings reported scheduled for July 29, I predict Meta CEO Mark Zuckerberg will take that opportunity to announce a major strategic shift that could reframe Meta's role in the AI economy. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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