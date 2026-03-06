MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

06.03.2026 16:30:00

Prediction: MercadoLibre Could Soar 50% by 2027 if This Trend Continues

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) is rapidly expanding its ecosystem across e-commerce, payments, and credit, even as the stock trades well below prior highs. I examine how 78 million fintech users, rising engagement, and accelerating revenue growth could position the company for significant long-term upside if operating leverage continues to improve.Stock prices used were the market prices of Feb. 27, 2026. The video was published on March 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu MercadoLibre Inc

