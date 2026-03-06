MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
06.03.2026 16:30:00
Prediction: MercadoLibre Could Soar 50% by 2027 if This Trend Continues
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) is rapidly expanding its ecosystem across e-commerce, payments, and credit, even as the stock trades well below prior highs. I examine how 78 million fintech users, rising engagement, and accelerating revenue growth could position the company for significant long-term upside if operating leverage continues to improve.Stock prices used were the market prices of Feb. 27, 2026. The video was published on March 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
03.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
25.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
25.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Ausblick: MercadoLibre gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)