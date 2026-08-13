Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
13.08.2026 17:53:00
Prediction: MercadoLibre Will Join Amazon, Walmart, and Costco in the $100 Billion Revenue Club by 2029
The race for round numbers has taken MercadoLibre (NASDAQ: MELI) to some great heights over the years. The Latin American e-commerce and fintech leader wasn't always a juggernaut. It topped $1 billion in annual sales for the first time in 2017. MercadoLibre cleared the $10 billion hurdle in 2022.Growing its business tenfold -- or, in this case, nearly tenfold, as it went from $1.2 billion in 2017 to $10.8 billion -- in five years is impressive. It's not likely to take just five years to grow its business tenfold again. That would mean MercadoLibre hits the $100 billion mark next year, and no one expects that to happen so soon.A more realistic yet still aggressive forecast would be for MercadoLibre to reach a $100 billion market cap by 2029. It would be in elite company when it gets there. Amazon (NASDAQ: AMZN), Walmart (NASDAQ: WMT), and Costco (NASDAQ: COST) are among the 42 U.S. exchange-listed companies with trailing net revenue in the 12 figures.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|229,25
|-0,20%
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|31 640,00
|0,64%
|Costco Wholesale Corp.
|829,70
|-0,43%
|MercadoLibre Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh
|24 090,00
|-0,70%
|MercadoLibre Inc
|1 588,60
|0,13%
|Walmart
|100,00
|-0,32%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|10 170,00
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.