Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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11.10.2026 15:33:00
Prediction: Meta Platforms Stock Will Drop After Earnings, and That Could Be an Incredible Buying Opportunity
Meta Platforms (NASDAQ: META) is expected to deliver its third-quarter report at the end of the month, and that event could lead to a big drop in the stock. Shares have fallen by 7.95% or more in the trading sessions immediately following three of Meta's last four earnings releases. Those declines have largely been credited to the market's response to Meta's increasing capital expenditures, which have weighed on free cash flow and earnings. Meanwhile, however, its revenue continues to climb quarter after quarter.
That pattern could continue with Meta's next earnings report, and the company's outlook for both capital expenditures and revenue could play a role. That's all due to the success of Meta's newest product: Muse.
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|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|641,60
|-0,17%
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