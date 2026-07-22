Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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22.07.2026 12:45:00
Prediction: Micron and Sandisk Stocks Will Both Plummet After July 30
The explosive growth of artificial intelligence (AI) has ignited a new supercycle in memory and storage chips. Training and running AI models demand enormous quantities of high-speed, low-latency memory to process massive data sets and parallel computations without bottlenecks.Micron Technology (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have been prime beneficiaries of the AI memory boom thanks to their leadership in DRAM, NAND flash, and high-bandwidth memory (HMB). So far this year, Sandisk and Micron have surged 503% and 210%, respectively -- making them the top two performers in the Nasdaq-100.While it may be tempting to follow the momentum, I think a harsh sell-off could be in store later this month. Read on to find out why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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