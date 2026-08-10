Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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10.08.2026 15:00:00
Prediction: Micron and Taiwan Semiconductor Manufacturing Stocks Will Both Rebound to Fresh Highs Before 2026 Ends
Micron Technology (NASDAQ: MU) and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) are two of the hottest stocks in the market. They've each had strong years, with Micron rising 213% and Taiwan Semiconductor increasing 36%. While those are fantastic one-year runs, the reality is that each of them is off its high.Taiwan Semiconductor is down around 15% while Micron is off about 25%. By the end of 2026, I think each of these stocks could etch a fresh all-time high, making them great buys today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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