Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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20.11.2026 13:00:02
Prediction: Micron Stock Is Going to Soar After Its December Earnings Report
Colette Kress has had a whirlwind week. Last Thursday, she went from Nvidia's (NASDAQ:NVDA) longtime finance chief to its interim chief executive officer after CEO Jensen Huang abruptly resigned. On Nov. 18, after Nvidia posted results, she told CNBC something every memory investor should hear: "What we need in terms of chips, what we need in terms of advanced packaging or memory, all of that is also coming together."
Memory is Micron Technology's (NASDAQ:MU) whole world, and the Nvidia drama has helped drag Micron’s stock far below this year's high. That's why I'm circling Micron's next earnings report, due in December, on my calendar. Micron hasn't announced the exact day yet, but last year it reported its fiscal first-quarter results on Dec. 17.
Image source: Micron.
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