Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.07.2026 23:00:00
Prediction: Micron Stock Will Be Worth This Much by Late 2027 (Hint: The Time to Buy Is Now)
Micron Technology (NASDAQ: MU) has delivered extraordinary returns so far this year. As of this writing (July 24), Micron stock has surged 224% in 2026 -- making it the second-best performer in the Nasdaq-100. Its gains over the last year are even more striking, as shares have ballooned over 740% from roughly $104 to a current price of $924.These gains have been powered by the emerging memory supercycle, in which unprecedented demand for high bandwidth memory (HBM) has outstripped supply -- driving both chip volumes and pricing sharply higher. But what if I told you Micron's rally may still have room to run?Even after substantial momentum has already been priced in, the secular underpinnings of the artificial intelligence (AI) memory market suggest that investors who buy Micron stock today could capture meaningful additional upside through late next year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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