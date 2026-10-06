Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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06.10.2026 13:00:00
Prediction: Micron Stock Will Double Before 2028. Here Are 1.7 Trillion Reasons Why.
Prior to the artificial intelligence (AI) revolution, Micron Technology (NASDAQ: MU) was doing its best to claw back from the usual down cycles of the memory market. Late last year the stock started to move higher, and the momentum carried over into 2026. So far this year, Micron stock has ripped 278%, launching the company into the trillion-dollar club.
What changed is simple: AI data centers started devouring high-bandwidth memory (HBM) and high-capacity DRAM faster than suppliers could produce. The question now is whether Micron's rally still has legs. There are 1.7 trillion reasons to think it does.
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