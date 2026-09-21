Prediction: Micron Stock Will Go Parabolic After Sept. 30. Here Are 31.6 Trillion Reasons Why

Micron Technology (NASDAQ:MU) has been in crushing form on the stock market in 2026 so far, with shares of the memory specialist already up 256% this year.

This impressive rally will be put to the test when Micron releases its fiscal 2026 fourth-quarter results on Sept. 30. The good news for investors is that Micron stock has been regaining momentum lately. It has jumped over 23% since the beginning of August, and there is a good chance that Micron's upcoming results will give the stock a major boost.

Let's look at the reasons why Micron could make a parabolic move after Sept. 30.

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