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29.06.2026 18:53:00

Prediction: Micron Technology Stock Is Going to $3,900 in 1 Year After Its Blowout Quarter

Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) have shot up by a staggering 259% in 2026, as of this writing, and it looks like its red-hot rally isn't going to end any time soon.The latest catalyst for Micron stock came when it released its fiscal 2026 third-quarter results (for the three months ended May 28) on June 24. The company's revenue and earnings blew past Wall Street's expectations, and its guidance for the current quarter was also well ahead of what analysts were looking for.Let's take a closer look at Micron's performance and check why this high-flying artificial intelligence (AI) stock has the potential to jump by over 3x in a year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
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Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung 4,28 -0,93% Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
Micron Technology Inc. 978,60 -1,64% Micron Technology Inc.

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