Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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20.09.2026 19:17:01
Prediction: Micron Will Earn More Profit Than Microsoft in Fiscal 2027
Microsoft's (NASDAQ:MSFT) fiscal 2026, which ended June 30, was arguably the strongest year in the software giant's history. Revenue grew 18% to $331.8 billion. Net income jumped 31% year over year, to $133.7 billion.
Micron Technology (NASDAQ:MU) is approaching that number from a different direction. The memory specialist earned $8.5 billion in its fiscal 2025.
But for the fiscal fourth quarter of 2026, which ended in early September, management guided to earnings of $30.73 per diluted share, plus or minus $1.00, on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis. On about 1.15 billion diluted shares, the guidance works out to about $35 billion of profit in one quarter (about four times what the whole prior fiscal year produced).
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