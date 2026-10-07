NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.10.2026 20:51:00
Prediction: Micron Will Have a Larger Market Cap Than Nvidia by 2030
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the world's most valuable publicly traded company, but it may not hold that title in a few years. Memory chip maker Micron (NASDAQ: MU) has a real shot at taking the crown. Fundamentals and growth rates are on Micron's side as both companies continue to outperform the S&P 500.
The recent memory chip boom has closed the gap between Micron and Nvidia. Looking at what both companies did last year and then comparing it to their most recent earnings releases will paint the picture.
Micron's fiscal 2025 fourth quarter featured $11.3 billion in revenue, while Nvidia earned $46.7 billion in its fiscal 2026 second quarter. Nvidia brought in more than 4 times Micron's revenue during that time.
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