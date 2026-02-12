Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
12.02.2026 01:00:00
Prediction: Microsoft Stock Could Rise 65% in 2026
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is facing investor skepticism as AI spending surges, but cloud demand, backlog growth, and Azure's scale suggest long-term upside may be building beneath the surface.Stock prices used were the market prices of Feb. 5, 2026. The video was published on Feb. 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!