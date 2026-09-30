Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|
30.09.2026 20:05:00
Prediction: Moderna Stock Will Soar 100% by 2030
Moderna (NASDAQ: MRNA) delivered an enormous win for investors during the early days of the pandemic thanks to its leadership in the coronavirus vaccine market. But when demand for the vaccine, at the time the biotech's only commercialized product, declined, so did the company's earnings. And the stock followed, spending a few years in the doldrums.
But in recent times, Moderna has made a turnaround. The company's cost realignment plan is bearing fruit, and pipeline candidates are progressing toward the finish line. Investors were particularly impressed with data from a late-stage trial of Moderna's personalized cancer vaccine. Meanwhile, Moderna has also won approval for new products, the most recent being an mRNA flu vaccine, launching for the current season. The biotech even predicts that revenue this year may advance as much as 10%.
Considering all of this, my prediction is that Moderna stock will soar 100% by 2030. Let's consider the case.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Moderna Inc
|
30.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
29.09.26
|Patent-Streit eskaliert: Bayer greift Impfstoffstars BioNTech, Pfizer und Moderna an – das sollten Aktien-Anleger wissen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Moderna Inc
|170,64
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.