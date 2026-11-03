Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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03.11.2026 11:30:00
Prediction: Netflix Will Become the Coca-Cola of Streaming
Coca-Cola (NYSE: KO) gets a lot of attention for its highly dependable track record. It's a stock Warren Buffett bought aggressively in the late 1980s and early 1990s. It is now Berkshire Hathaway's third-largest holding behind Apple and American Express.
Coke has increased its dividend for 64 consecutive years. You can count on one hand the number of stocks that are as recession-proof as Coca-Cola. But Coca-Cola was once one of the world's hottest growth companies.
What began as a soda fountain in Atlanta in 1886 blossomed into a nationwide sensation consumed in every U.S. state and territory by 1895. Bottling operations went global with the company's first expansion into Asia in 1912. During World War II, 64 temporary bottling plants were established worldwide to distribute over 5 billion bottles of Coca-Cola to American soldiers for just five cents a bottle.
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Analysen zu Netflix Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|55,86
|0,29%
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