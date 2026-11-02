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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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02.11.2026 12:30:00

Prediction: Netflix Will Begin Paying a Dividend in 2027 and Beat the S&P 500 During the Next Decade

Since its initial public offering in May 2002, Netflix (NASDAQ: NFLX) has delivered a mind numbing 52,150% return -- making it a generational wealth builder for long-term investors. But during the past five years, it may surprise you to learn that Netflix has produced a negative 7% return while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) has jumped 75% and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has popped 66%.

Netflix is at its lowest level in more than two years. Here's why Netflix has gone from a market darling to the bargain barrel, why I predict it will begin paying a dividend, and why it's a buying opportunity for long-term investors.

Image source: Netflix.

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22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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