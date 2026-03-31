Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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31.03.2026 11:05:00
Prediction: Netflix's Latest Price Increase Will Be the Ultimate Stress Test on the U.S. Economy
Higher oil prices are escalating inflationary pressures on already strained consumers. So you would think that most companies would ease up on price hikes and focus mainly on sales volumes to grow earnings.Not Netflix (NASDAQ: NFLX). The streaming giant just announced price increases across all plans, boosting premium to $26.99 per month, standard to $19.99 per month, and its ad-supported tier to $8.99 per month. The company also raised prices in January 2025 and October 2023. For context, it was charging just $19.99 for premium before the October 2023 hike.Here's why the price hikes provide a litmus test of the U.S. economy, with ripple effects on the stock market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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