NOK Aktie
WKN: 857943 / ISIN: JP3164800009
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03.07.2026 19:50:00
Prediction: NOK Stock Could Go Parabolic After July 23. Here's Why.
When I hear Nokia (NYSE: NOK), I think of the indestructible brick phone my parents owned. And I think about the 2021 meme-stock craze.But over the past several years, Nokia has been rebuilding itself around three businesses: network infrastructure, optical networking, and enterprise technology. None of that is flashy. But something shifted this year that deserves more attention than it's getting. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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