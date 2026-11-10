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10.11.2026 13:00:02

Prediction: Nov. 17 Will Be a Huge Day for the Stock Market

Nov. 17 could be one of the most important dates remaining on Wall Street's 2026 calendar. That's when Nvidia (NASDAQ:NVDA) is scheduled to report its third-quarter fiscal 2027 earnings, giving investors an opportunity to assess the strength of the artificial intelligence (AI) revolution.

The timing is particularly interesting. Technology stocks have experienced considerable volatility amid concerns about AI infrastructure spending, potential regulation, and whether the industry's growth is sustainable.

Meanwhile, Nvidia is facing additional scrutiny surrounding CEO Jensen Huang, introducing uncertainty about the company's leadership. I think investors should be focusing on what Nvidia's upcoming earnings reveal about the underlying business. Based on management's latest guidance, there's reason to believe the growth story remains intact.

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