Nvidia (NASDAQ:NVDA), once a market sensation, has been the subject of turmoil in recent days. Chief executive officer Jensen Huang stepped down following allegations of two affairs, leaving investors with many questions about the company's next moves and overall strategy.

Prior to the current troubles, Nvidia delivered quarter after quarter of earnings growth, with revenue and profit reaching record levels in the billions of dollars. As a result, the stock soared too, climbing 1,100% over the past three calendar years.

Now, I predict that Nov. 18 will be a big day for Nvidia and its shareholders for two reasons -- let's check out the key events to watch this week.

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