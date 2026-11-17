Nvidia (NASDAQ:NVDA) is coming off a huge week, and for all the wrong reasons. Founder Jensen Huang was forced to resign as CEO after the company's board began probing allegations that he had a relationship with a Chinese businesswoman who U.S. intelligence officials suspect was spying for Beijing. Congress is investigating, too.

Now Nvidia steps back on the world stage for its fiscal 2027 third-quarter earnings report, which is scheduled after the market closes Nov. 17. It will be led by interim CEO Colette Kress, who at least is a familiar figure in earnings calls -- she has been Nvidia's chief financial officer for more than a decade.

Image source: Nvidia.

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