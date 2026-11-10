Prediction: Nov. 18 Will Be a Huge Day for the Stock Market

Over the weekend, three Republican leaders of Congress announced that they are requesting a closed-door briefing with Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang on Nov. 18. The request follows reports concerning Huang's relationship with a business executive suspected of providing information to Chinese intelligence.

For investors, the central issue isn't Huang's personal life. It's whether the allegations raise questions about Nvidia's corporate governance, technology safeguards, and leadership stability. Depending on what happens next, Nov. 18 could be an important date for the broader stock market.

Three Republican lawmakers signed a letter requesting Huang's participation in a congressional briefing. The members include Brian Mast, chairman of the House Foreign Affairs Committee; John Moolenaar, chairman of the House Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party; and Rick Crawford, chairman of the House Permanent Select Committee on Intelligence.

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