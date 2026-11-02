Prediction: Nov. 3 Will Be a Huge Day for the Stock Market

Tuesday, Nov. 3, 2026, will help determine the direction of Washington for the next two years. Voters will decide whether Republicans keep control of Congress or Democrats gain enough seats to put a check on President Donald Trump's agenda.

Elections always have major implications for the stock market, but with 49% of the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) tied to artificial intelligence (AI) -- an industry whose future could be radically reshaped based on a number of potential shifts in policy -- this one could have an outsize impact.

Here's what investors should be watching.

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