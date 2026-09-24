Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
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24.09.2026 08:30:00
Prediction: Nu Holdings Will Earn More Than $5 Billion in 2027
Banking may seem boring. Not so when you are Nu Holdings (NYSE: NU). The Brazilian bank has taken its country by storm, with over 100 million customers, is growing rapidly in Mexico, and has just announced a launch in the United States.
Despite all this growth, Nu Bank is seeing a rapid profit inflection due to its highly profitable digital banking model. I predict its net income will increase to $5 billion in 2027, making the stock a great buy for the years ahead. Here's why.
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