Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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13.09.2026 11:09:01
Prediction: NuScale Power Stock Doesn't Get Halfway Back to Its Old High Before 2029
Getting halfway back to an old high sounds like a modest goal. For NuScale Power (NYSE:SMR), it arguably isn't.
The small modular reactor developer's stock touched a 52-week high of $57.42 last October, and it trades near $10.81 as of this writing, about 81% below that peak. Half of that peak is $28.71, a gain of about 166% from here.
My prediction is that it doesn't happen before the end of 2028. That isn't because the stock can't rally -- it jumped 15% in one session earlier this month with no news from the company.
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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04.08.26
|Ausblick: Nuscale Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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