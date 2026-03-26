Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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26.03.2026 05:00:00
Prediction: Nvidia Stock Could Surge 150% by 2028 -- but Only if This One Thing Happens
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has the potential to surge 150% over the next few years, but one big thing is going to have to happen.First and foremost, artificial intelligence (AI) infrastructure spending is going to have to continue to climb, and its customers are going to have to signal that this spending is sustainable. Without that happening, little else matters. That's why this is the one thing that 100% has to happen for Nvidia stock to see big gains from here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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