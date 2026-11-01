Prediction: Nvidia Stock Is Going to Soar After Nov. 17

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the stock market's biggest winners over the last several years. Its market cap now tops $5 trillion, and the stock is still on the rise -- it's up nearly 15% in 2026 so far.

Investors who bought the stock three years ago are sitting on a whopping 429% return. Stretch that timeline to five years, and Nvidia is up 759%.

Those are outstanding returns, but I don't think Nvidia is finished rewarding shareholders. In fact, I believe it could have another big move coming after the chipmaker reports its fiscal 2027 third-quarter earnings on Nov. 17.

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