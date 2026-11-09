Prediction: Nvidia Stock Is Going to Soar After Nov. 17

Nvidia (NASDAQ: NVDA) supplies the most powerful data center graphics processing units (GPUs) in the world, which are the primary chips used to develop and run artificial intelligence (AI) models. Its stock set a fresh record high of $239.24 last month, but it has since declined by 24% (as of the market close on Nov. 5).

Investors are concerned the AI infrastructure boom could lose momentum following last week's midterm elections in the U.S., as newly elected Democratic officials in several states have pledged to take a more cautious approach to data centre development and approvals. But investors will get some much needed clarity on the state of AI spending after the stock market closes on Nov. 17, when Nvidia releases its operating results for its fiscal 2027 third quarter (ended Oct. 31).

I think Nvidia is likely to tell investors that demand for GPUs continues to exceed supply, which could spark a recovery in its stock, especially given its attractive valuation. Read on.

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