NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.11.2026 14:09:00
Prediction: Nvidia Stock Is Going to Soar After Nov. 17
Nvidia (NASDAQ: NVDA) supplies the most powerful data center graphics processing units (GPUs) in the world, which are the primary chips used to develop and run artificial intelligence (AI) models. Its stock set a fresh record high of $239.24 last month, but it has since declined by 24% (as of the market close on Nov. 5).
Investors are concerned the AI infrastructure boom could lose momentum following last week's midterm elections in the U.S., as newly elected Democratic officials in several states have pledged to take a more cautious approach to data centre development and approvals. But investors will get some much needed clarity on the state of AI spending after the stock market closes on Nov. 17, when Nvidia releases its operating results for its fiscal 2027 third quarter (ended Oct. 31).
I think Nvidia is likely to tell investors that demand for GPUs continues to exceed supply, which could spark a recovery in its stock, especially given its attractive valuation. Read on.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11:16
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|4,12
|4,57%
|NOV Inc Registered Shs
|15,60
|-0,64%
|NVIDIA Corp.
|157,96
|-5,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen zeigen sich am Montag im Plus. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.