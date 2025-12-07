NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
07.12.2025 16:15:00
Prediction: Nvidia Stock Is Going to Soar Past $300 in 2026
Nvidia's (NASDAQ: NVDA) graphics processing units (GPUs) for data centers are the gold standard for developing artificial intelligence (AI) models. Demand continues to exceed supply for these chips, as the world's largest tech giants battle for supremacy in the emerging AI industry.By 2030, Nvidia CEO Jensen Huang estimates data center operators will be spending up to $4 trillion annually on infrastructure to meet demand from AI developers, and a sizable chunk of that money will go toward GPUs. Nvidia stock has soared more than tenfold since the beginning of 2023, which is when the AI boom started gathering momentum, but it's still trading at a very attractive valuation. The stock is priced at $181 as I write this, but here's why I predict it will breeze past $300 in 2026.
