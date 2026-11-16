NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.11.2026 18:31:01
Prediction: Nvidia Stock Will Beat the Market Over the Next 10 Years
Nvidia (NASDAQ:NVDA) is arguably navigating one of the most challenging periods in the company's history. The tech leader's co-founder and longtime CEO, Jensen Huang, stepped down from his role after it was revealed that he had been unfaithful to his wife with at least two women, including one who is rumored to have been a Chinese spy.
Huang did a wonderful job of leading Nvidia and making it one of the most successful and powerful companies in the world, given its position in the artificial intelligence (AI) value chain. But the stock has declined by 28% over the past month. It could sink even further. Despite all that, I am not planning to sell my shares. In fact, I still think Nvidia could beat the market over the next decade.
Image source: Nvidia.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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19:34
|Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef (dpa-AFX)
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18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
18:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
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18:00
|Nvidia, Chip-Aktien, Gold, Silber - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|142,84
|-3,38%
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