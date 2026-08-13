NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.08.2026 09:55:00

Prediction: Nvidia Will Be Worth $6 Trillion by the End of 2026

I know, I know: Nvidia (NASDAQ: NVDA) is already the largest company in the world, with a current market cap of $5.4 trillion. If its stock rises to about $250 per share, it would make Nvidia the first $6 trillion company in history.To put that in perspective, at $6 trillion, Nvidia would be worth more than Amazon, Meta Platforms, Tesla, and Netflix combined.But given how much Nvidia's revenue and earnings have grown, and how much CEO Jensen Huang has done to ensure the company's long-term dominance, it's actually kind of amazing that the company isn't already trading at $250 per share ... or more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten