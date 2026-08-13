NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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13.08.2026 09:55:00
Prediction: Nvidia Will Be Worth $6 Trillion by the End of 2026
I know, I know: Nvidia (NASDAQ: NVDA) is already the largest company in the world, with a current market cap of $5.4 trillion. If its stock rises to about $250 per share, it would make Nvidia the first $6 trillion company in history.To put that in perspective, at $6 trillion, Nvidia would be worth more than Amazon, Meta Platforms, Tesla, and Netflix combined.But given how much Nvidia's revenue and earnings have grown, and how much CEO Jensen Huang has done to ensure the company's long-term dominance, it's actually kind of amazing that the company isn't already trading at $250 per share ... or more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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