NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.11.2026 11:06:02
Prediction: Nvidia Will Crush Its Third-Quarter Operating Results Today, Nov. 17, but Its Stock Will Still Fall Due to a Lack of Identity
For weeks, Wall Street analysts and everyday investors have had Nov. 17 circled on their calendars. After the closing bell today, the face of the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out, Nvidia (NASDAQ:NVDA), will lift the hood on its fiscal third-quarter operating results (ending Oct. 25).
Arguably, no company matters more to the AI revolution than Nvidia. It holds a virtual monopoly on graphics processing units (GPUs) used in AI-accelerated data centers. When Nvidia reports its operating results in mere hours, we'll see firsthand how its superior technology translates into exceptional pricing power and an otherworldly growth rate.
Image source: Nvidia.
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