Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
16.02.2026 13:06:00
Prediction: Nvidia Will Have a Difficult Time Living Up to Investors' Lofty Expectations on Feb. 25
For much of the last three years, artificial intelligence (AI) has been the hottest trend on Wall Street. Providing software and systems with the tools to make accurate, split-second decisions without human oversight is a game changer that's expected to create trillions of dollars in global economic value.Although a long list of publicly traded companies is benefiting from this artificial intelligence push, none exemplify this technological evolution quite like Nvidia (NASDAQ: NVDA). Since the end of 2022, Nvidia has added nearly $4.2 trillion in market cap and has become the most valuable company on Wall Street.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|154,36
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.