Prediction: Nvidia Will Hit a $10 Trillion Market Cap by the End of 2028

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is getting closer and closer to setting a new market cap record. It is currently a $5.6 trillion company, placing a $6 trillion market cap within reach by the end of this year. But where will it be by 2028?

Judging by Nvidia's current outlook and valuations, it will reach an unexpected level: I think it can easily breach the $10 trillion mark and go even higher. That makes the stock a no-brainer buy, as it indicates it will double in about two and a quarter years. So, how will it reach a $10 trillion market cap?

Easy: It just needs to hit projections.

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