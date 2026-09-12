Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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12.09.2026 12:16:00

Prediction: Nvidia Will Overtake Apple in Stock Buybacks and Dividends Under New Apple CEO John Ternus

Over his 15-year tenure as CEO, Tim Cook grew Apple (NASDAQ: AAPL) from a market cap of around $350 billion to well over $4 trillion. The strategy was fairly straightforward.

Apple regularly releases new versions of its winning products like iPhone, Mac, and iPad; penetrates a few key product categories in wearables and headphones/earbuds; and expands its services (like app store revenue, advertising, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Pay, etc.) to complement its hardware ecosystem.

That strategy unlocked steadily rising profits and free cash flow (FCF), which Apple used to reinvest in its core business, grow its dividend, and buy back gobs of its own stock.

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10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Apple Neutral UBS AG
02.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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