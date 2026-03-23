NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.03.2026 06:45:00
Prediction: Nvidia Will Reach a $10 Trillion Market Cap by 2028
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is currently the world's largest company, with a market cap of $4.4 trillion. However, I think that over the next three years, it could grow to $10 trillion. If that view proves accurate, Nvidia would be a no-brainer stock to buy at today's prices.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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23.03.26
|Handel in New York: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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23.03.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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23.03.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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23.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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23.03.26
|Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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23.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
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23.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
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23.03.26
|Montagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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