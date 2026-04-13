Occidental Petroleum Aktie

Occidental Petroleum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851921 / ISIN: US6745991058

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13.04.2026 10:40:00

Prediction: Occidental Petroleum Stock Is a Buy Before May 6

Predicting is easy. Predicting accurately is another story altogether. However, I feel good about making the following prediction: Occidental Petroleum (NYSE: OXY) stock is a buy before May 6.What's special about May 6? That's the date Occidental Petroleum is scheduled to hold a conference call to discuss its first-quarter financial results. The oil and gas producer will release its Q1 results following the market close on the previous day. My hunch is that Occidental will have very good news for investors in its next quarterly update. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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