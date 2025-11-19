Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
19.11.2025 18:04:03
Prediction: Oklo Stock Could Soar 60% by 2026
Oklo (NYSE: OKLO) just reported steep Q3 losses, but analysts still see a potential 58% upside. With $1.2 billion in cash and bold ambitions to revolutionize nuclear energy, this could be a turning point for the company's long-term investors.Stock prices used were the market prices of Nov. 14, 2025. The video was published on Nov. 18, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Oklomehr Analysen
