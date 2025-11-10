Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
10.11.2025 11:49:00
Prediction: Oklo Will Soar Over the Next 3 Years. Here's the No. 1 Reason Why.
The clean energy narrative has shifted fast since President Trump took office this year.Once attached to solar and wind, clean energy is becoming more and more reimagined as nuclear power.Indeed, Washington has recently pledged to quadruple nuclear energy capacity from around 100 gigawatts (GW) today to 400 GW by 2050.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
