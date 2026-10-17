Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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18.10.2026 01:46:02
Prediction: Oracle Stock Trails the S&P 500 Through 2030
Oracle (NYSE:ORCL) stock was near $130 as of this writing, about 60% off its record close at $328.33 on Sept. 10, 2025. Shares are down 33% this year, but the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) returned about 13% through September.
A fall this sharp makes the stock tempting, and on earnings it's arguably cheap.
But I think Oracle's cash flow statement matters more over the next few years. The cloud giant is spending more on its artificial intelligence (AI) build-out than its business takes in, and it plans to spend even more this fiscal year.
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|Oracle Corp.
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