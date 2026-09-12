Prediction: Owning 100 Shares of Amazon Stock Will Turn $25,000 Into $50,000 by 2030

Amazon (NASDAQ: AMZN) stock has a real shot at doubling over the next four years. Analysts are projecting about 20% annual earnings growth, while the stock trades at 20 times forward earnings.

Using Amazon's recent share price of $251.35 on Sept. 9, 2026, 100 shares would cost $25,135. Four years of 20% earnings growth would roughly double earnings. If the stock is still trading at 20 times earnings in four years, which is a reasonable valuation, the stock could double too, turning that stake into about $50,000.

What analysts seem to be counting on is double-digit revenue growth with higher margins driving faster earnings growth. This is definitely in the cards, given management's recent comments and the sources of revenue growth.

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