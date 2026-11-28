Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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28.11.2026 15:24:02
Prediction: Palantir and Nvidia Will Be Worth This Much by Year-end 2027 (Hint: Only 1 Is a Buy)
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) and Nvidia (NASDAQ:NVDA) are among the leading players in their respective artificial intelligence (AI) niches. However, shares of both companies have underperformed the technology sector this year.
Palantir stock has lost 3% of its value in 2026, as of this writing, while Nvidia's shares have dropped nearly 21% this year. The Nasdaq-100 Technology Sector index, meanwhile, is up 9% in 2026 despite a significant pullback lately. I will take a closer look at the prospects of both companies in this article and check which AI stock could stage a recovery by the end of 2027.
Image source: Getty Images.
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