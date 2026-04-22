Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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22.04.2026 12:34:00

Prediction: Palantir Stock Could Fall 80% Further

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock is off 29% from its all-time high. Investors may be underrating the odds of it falling even further.The software and artificial intelligence (AI) provider is growing its top line quickly but still trades at an objectively high valuation multiple relative to the broader market, posing a significant headwind to further stock price appreciation. That could be a natural obstacle for any investor thinking about buying in today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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