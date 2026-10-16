Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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16.10.2026 11:45:00
Prediction: Palantir Stock Will Be Worth This Much by the End of 2027
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) trades around $204 a share today, valuing the company at about $491 billion. That's already a massive number for a company that didn't report its first full year of GAAP profit until 2023.
The stock's valuation using multiple metrics suggests that it is expensive. But for investors looking into Palantir, the question worth asking isn't whether Palantir is expensive, but whether its growth can catch up to its price tag by the end of 2027.
Running the actual math suggests it's a closer call than the sticker price alone implies.
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