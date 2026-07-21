Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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21.07.2026 15:09:00
Prediction: Palantir Stock Will Go Parabolic After Aug. 3. Here's Why
Shares of Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) have shed 20% of their value in 2026 as of this writing, driven mainly by the broader weakness in artificial intelligence (AI) stocks and the company's expensive valuation.However, Palantir stock could get a big shot in the arm when the company releases its second-quarter results on Aug. 3. Let's see why that's likely to be the case.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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