Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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28.10.2026 16:34:01
Prediction: Palantir Stock Will Skyrocket After Nov. 2
Shares of Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) have taken off over the past three months, jumping by an incredible 62% in such a short time amid renewed confidence in software stocks.
The artificial intelligence (AI) software specialist will release its third-quarter results after the market closes on Nov. 2, and I won't be surprised to see Palantir stock get a nice shot in the arm following its report. Let's see why that may be the case.
Image source: The Motley Fool.
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