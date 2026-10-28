Prediction: Palantir Stock Will Skyrocket After Nov. 2

Shares of Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) have taken off over the past three months, jumping by an incredible 62% in such a short time amid renewed confidence in software stocks.

The artificial intelligence (AI) software specialist will release its third-quarter results after the market closes on Nov. 2, and I won't be surprised to see Palantir stock get a nice shot in the arm following its report. Let's see why that may be the case.

Image source: The Motley Fool.

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